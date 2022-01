Polizeieinsatz nach "Flashmob" im Supermarkt

Nach einem sogenannten Flashmob von Gegnern der Corona-Maßnahmen in einem Supermarkt in Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) ermittelt jetzt die Polizei. Rund 30 Personen waren nach Angaben der Polizei Mannheim am Dienstag abend ohne vorgeschriebene Maske in dem Supermarkt unterwegs und stellten entsprechende Videos ihrer Aktion ins Internet. Die Filialleitung habe daraufhin die Polizei gerufen, heißt es. Seit einigen Tagen werde in den entsprechenden Messengergruppen landesweit zu solchen Aktionen in Supermärkten aufgerufen, so ein Sprecher der Polizei.