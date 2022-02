Mehrere Corona-Demos am Montagabend

Zahlreiche Menschen sind am Montagabend wieder auf die Straße gegangen, um gegen die geltenden Corona-Maßnahmen zu protestieren. Laut Polizei gab es auch Gegendemos. Die größten Protestaktionen verzeichnete die Polizei in Mannheim und Heidelberg, hier waren den Angaben zufolge jeweils gut 300 Demonstranten unterwegs. In Wiesloch waren es 250. Nach Polizeiangaben verlief alles ohne Ausschreitungen. In Buchen gingen 180 Menschen gegen die geltenden Coronaregeln auf die Straße, in Mosbach 170. Auch hier blieb es friedlich.