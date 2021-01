Die Corona-Neuinfektionen in der Region nehmen weiter zu, dagegen sinken die 7-Tage-Inzidenzwerte. Zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel ist aber weniger getestet worden und nicht alle Gesundheitsämter haben ihre Daten täglich ans Robert-Koch-Institut gemeldet. So ist in Mannheim die 7-Tage-Inzidenz auf 143 gesunken. Allerdings sind drei Todesfälle, von Menschen im Alter zwischen 50 und 80 Jahren, dazugekommen. Im Kreis Bergstraße sind vier weitere Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Hier sank der Inzidenzwert auf 133. Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt dieser Wert mit 171 weiterhin am höchsten in der Rhein-Neckar-Region. Dann folgt der Rhein-Neckar-Kreis mit einem Inzidenzwert von 154. Heidelberg registriert weiterhin die geringsten Corona-Infizierten.