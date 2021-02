Viele Bürger in Baden-Württemberg wehren sich gegen Corona-Regeln

Deutlich mehr Fälle am VGH Mannheim

Die Corona-Krise beschert dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim deutlich mehr Fälle als zu Normalzeiten. Bislang haben die Richter am VGH in knapp 260 Corona-bedingten Eilverfahren entschieden.