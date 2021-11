Pflegeheim in Mannheim-Neckarau nun "coronafrei"

In dem Pflegeheim "Haus am Park" in Mannheim-Neckarau hatte es Mitte Oktober einen Corona-Ausbruch gegeben. Jetzt soll die Einrichtung laut Betreiber wieder "coronafrei" sein.

Neun an Corona erkrankte Senioren waren seit dem Ausbruch an dem Virus gestorben. Jetzt seien die Quarantäne-Maßnahmen wieder aufgehoben, es gälten nur noch die "normalen Schutzmaßnahmen", so der Heimbetreiber BeneVit. "Ich bin froh, dass wir es nun nach sehr schwierigen Wochen endlich überstanden haben." Das gilt jetzt im Mannheimer Pflegeheim Sämtliche Mitarbeiter und Bewohner müssten sich demzufolge täglich und kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Die Testpflicht bestehe auch für Besucher. Zudem gelte für alle eine FFP2-Maskenpflicht. Bei dreifach geimpften Bewohnern, Mitarbeitern und Besuchern gebe es Erleichterungen. Mannheim Vier weitere Personen gestorben Mannheim-Neckarau: Corona-Ausbruch in Pflegeheim Das Pflegeheim "Haus am Park" in Mannheim-Neckarau hat traurige Schlagzeilen gemacht. Nach einem Corona-Ausbruch Mitte Oktober sind dort mittlerweile neun Heimbewohner gestorben. mehr... Versorgung nur noch von bestimmten Mitarbeitern Bei der Versorgung der Bewohner werden laut BeneVit künftig nur noch Mitarbeiter mit Immunschutz oder ärztlichem Attest eingesetzt. Sieben der neun verstorbenen Heimbewohner waren nach Angaben der Heimleitung ungeimpft gewesen. Wie es zu dem Corona-Ausbruch in dem Heim kommen konnte, ist weiter unklar.