Corona-Ausbruch in Pflegeheim

In einer Alten- und Pflege-Einrichtung in Edingen-Neckarhausen sind laut Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises 14 Bewohner und eine Pflegekraft positiv auf Corona getestet worden. Die Fälle bezögen sich momentan auf einen Wohnbereich der Einrichtung, so die Behörde. Das Gesundheitsamt entscheide nun mit der Heimleitung über die weiteren Maßnahmen. Die Behörde konnte auf Anfrage keine Auskunft dazu geben, ob und inwiefern die Beschäftigten und die Bewohner des Heims geimpft und wie schwer die Personen erkrankt sind. Unklar ist auch der Auslöser des Corona-Ausbruchs.