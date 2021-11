per Mail teilen

In einer Alten- und Pflegeeinrichtung in Heidelberg sind zwölf Bewohner und zwei Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Gesundheitsamt mit. Die Fälle seien in einem Wohnbereich der Einrichtung aufgetreten. Über weitere Maßnahmen entscheidet nun die Behörde.