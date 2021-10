Corona-Teststation am Paradeplatz angezündet

Die Polizei hat einen Mann und eine Frau festgenommen, die die Corona-Teststation am Mannheimer Paradeplatz in Brand gesetzt haben sollen. Laut Polizei hatten Zeugen in der Nacht zum Dienstag die Polizei verständigt. Als die Beamten eintrafen, stand eine Plane der Teststation bereits in Flammen. Die Polizisten löschten den Brand. Kurze Zeit später wurden die mutmaßlichen Täter in der Nähe des Schlossplatzes aufgegriffen und vorläufig festgenommen. Hinweise auf ein politisches Tatmotiv gibt es laut Polizei nicht. Nach Aussagen der beiden 18 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen hatten sie den Brand aus Langeweile gelegt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.