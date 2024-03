Die Concorde ist seit über zwanzig Jahren im Technikmuseum Sinsheim zu Hause. Weil der ehemalige Überschalljet draußen steht, muss er alle zwei Jahre aufwendig gereinigt werden.

Mit einem Hochdruckreiniger, Wasser und einer biologisch abbaubaren Seife wird das ehemals schnellste Passagierflugzeug der Welt eine Woche lang auf Hochglanz gebracht. Bis zum Wochenende soll die Concorde im Technikmuseum Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) noch geputzt werden - zum Einsatz kommt dabei ein Schwerlastkran.

Concorde in Sinsheim wird mit großem Aufwand gereinigt

Mit dem Kran wird ein Metallkorb in die Höhe gezogen - an Bord sind Reinigungskräfte, die mit einem Hochdruckreiniger die Concorde abstrahlen. Bewegt wird der Korb mit speziellen Seilen, die von Mitarbeitern am Boden in die richtige Position gezogen werden.

Ausgerechnet ihr "ungewollter Stillstand" wird der Königin der Lüfte zum Verhängnis: Weil die Concorde nicht bewegt wird, setzt sich jede Menge Dreck ab. Vor allem Feinstaub von der nahegelegenen Autobahn, Blüten-Pollen und auch jede Menge Sahara-Staub machen dem Überschalljet zu schaffen, erzählt Museumstechniker Dawid Mail. Deswegen muss das 63 Meter lange Flugzeug aus dem Bestand der Air France alle zwei Jahre gründlich geputzt werden.

Lack der Concorde muss mit Vorsicht behandelt werden

Die Beschichtung der Concorde musste bei den Überschall-Geschwindigkeiten bis zu 100 Grad Celsius aushalten. Scharfe Reinigungsmittel und ein zu harter Strahl des Reinigers würden den Original-Lack aber zerstören. Deshalb müssen Dawid Mail und seine Kollegen bei der Putzaktion sehr vorsichtig sein. Weil die Concorde einer der ganz großen Publikumsmagnete im Museum ist, wird der Innenraum sogar alle zwei Tage gründlich gereinigt.

Die große Schönheitskur soll noch bis zum Wochenende gehen. Auch das direkt nebenan montierte russische Überschall-Verkehrsflugzeug Tupolev Tu-144 musste den Frühjahrsputz über sich ergehen lassen. Bis Ostern wird im Museum noch geputzt, denn dann beginnt in den beiden Technikmuseen Sinsheim und Speyer die neue Hauptsaison.