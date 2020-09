Mit der 16. Classic-Gala in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) findet zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie eine Großveranstaltung für Oldtimer in Baden-Württemberg statt. Bis Sonntag sind im Schlossgarten 200 automobile Klassiker zu sehen. Zum fünften Mal gibt es parallel dazu die ECOmobil-Gala. Es geht dabei um nachhaltige Mobilität. In den vergangenen Jahren war der Schlossplatz Ort der Schau. In diesem Jahr findet die ECOmobil-Gala erstmals ebenfalls im Schlossgarten statt. Das Motto: Zukunft trifft Classic. Bis zu 3.000 Besucher dürfen sich gleichzeitig bei den Schauen aufhalten.