Nach zwei Jahren findet der CSD in Mannheim am Samstag wieder in gewohnter Form statt. Die Demo für Vielfalt, Akzeptanz, Respekt und Freiheit für die Ukraine beginnt um 14 Uhr.

#freeukraine heißt es dieses Jahr - und Lisa Paus, Bundesfamilienministerin und Schirmherrin, schreibt in ihrem Grußwort, sie freue sich sehr über das Motto, denn die queere Community in der Ukraine brauche in dieser schweren Zeit besondere Unterstützung und Solidarität. Die bunte Parade in Mannheim startet um 14 Uhr mit einer Auftaktveranstaltung an der Abendakademie. CSD in Mannheim SWR Politisches Thema ist die Gefährdung von Schwulen, Lesben, Trans-und Intermenschen in der Ukraine durch den Krieg, aber auch die Diskriminierung in anderen osteuropäischen Ländern wie Polen, Ungarn und Serbien. Eine zentrale Forderung ist deshalb Freiheit und Frieden für die Ukraine und ein geschützter Raum für queere Menschen, die hierher geflohen sind. Straßensperrungen in der Innenstadt Ab 14:30 Uhr zieht die bunte Demonstration weiter zum Paradeplatz, durch die Kunststraße bis zum Wasserturm und über die Planken zurück bis zum Ehrenhof des Schlosses. Dort gibt es von 16 bis 23 Uhr neben Infoständen auch ein buntes Bühnenprogramm mit zahlreichen Künstler:Innen. Unter dem Motto "sichtbar und hörbar“ beginnt um 17 Uhr in der Mannheimer Schlosskirche zudem ein "queer church“-Gottesdienst. Sämtliche Straßen werden während der Parade bis 17:30 Uhr voll gesperrt. Das Rahmenprogramm für die queere Community startet bereits am Freitagabend. Unter anderem legt das Boat of Love um 19:30 Uhr von der Kurpfalzbrücke ab.

