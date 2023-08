Ein Unwetter hat am Samstag zum Abbruch der Christopher Street Day-Parade (CSD) in Mannheim geführt. Die Kundgebung "Monnem Pride" auf dem Alten Meßplatz soll jedoch stattfinden.

Wegen eines heftigen Gewitters, das am Samstag um kurz nach 13 Uhr über der Mannheimer Innenstadt niederging, ist die bunte Parade abgesagt worden. Nach Angaben des Vereins CSD Rhein Neckar, der die Demo organisiert hat, wurde die Entscheidung aus Sicherheitsgründen getroffen. Polizei, Stadt sowie die Organisatoren des Demonstrationszuges hätten sich diesbezüglich abgestimmt.

Parade hatte fröhlich begonnen

Dabei hatte die Parade fröhlich gegen 12 Uhr am Mannheimer Wasserturm begonnen. Nach Angaben der Polizei waren rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gekommen, um für die Gleichberechtigung von queeren Menschen auf die Straße zu gehen. Bis zu 10.000 Menschen schauten zu.

Der Christopher Street Day (CSD) in Mannheim 2023 vor dem Unwetter. Auf den Planken haben sich viele Teilnehmende sowie Besucherinnen und Besucher versammelt. SWR Sarah Hennings

Bei der Auftaktkundgebung hatte unter anderem der neue Oberbürgermeister der Stadt, Christian Specht (CDU), gesprochen. Specht erklärte, in Mannheim werde Wert gelegt auf Vielfalt und Diskriminierungsfreiheit und forderte die Menschen auf: "Wir müssen allen Formen von Diskriminierung konsequent die rote Karte zeigen."

"Wir hier in Mannheim setzen auf Vielfalt. Unser Leitbild ist Diskriminierungsfreiheit (...). Wir müssen allen Formen von Diskriminierung konsequent die rote Karte zeigen."

Deswegen, so Specht weiter, sei es extrem wichtig, dass alle in Mannheim zum CSD zusammengekommen und unterwegs gewesen seien.

Drag-Queen auf dem CSD 2023 in Mannheim SWR Sarah Hennings

"Monnem Pride" auf dem Alten Meßplatz soll stattfinden

Trotz des Unwetters findet die geplante Kundgebung auf dem Alten Meßplatz in der Mannheimer Neckarstadt statt. Das teilten die Veranstalter, das Queere Zentrum Mannheim, dem SWR mit. Am Nachmittag stellen sich verschiedene queere Vereine, Organisationen und Initiativen aus der Region vor. Bis 20 Uhr stehen außerdem noch Musik, Vorträge und Performances auf dem Programm.

Mit dem CSD wird vielerorts an Ereignisse im Jahr 1969 in New York erinnert: Polizisten hatten damals die Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street gestürmt und einen mehrtägigen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen ausgelöst.