Der Austritt von Chlorgas im Lehrschwimmbecken im Hockenheimer Schulzentrum hat am Mittwochmorgen die Feuerwehr in Atem gehalten. Experten prüfen nun, wie es dazu kommen konnte.

Im Lehrschwimmbecken am Schulzentrum in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Mittwochmorgen laut Polizei Chlorgas ausgetreten. Das Gas war offenbar aus der Aufbereitungsanlage des Schwimmbeckens ausgeströmt. Wie die Feuerwehr dem SWR mitteilte, schaltete sich kurz danach die Aufbereitungsanlage des Lehrschwimmbeckens durch entsprechende Warneinrichtungen selbst ab. Damit sei der Gas-Austritt gestoppt worden.

Die Feuerwehr geht eigenen Angaben zufolge von einem technischen Defekt aus. Ob das aber wirklich die Ursache war, ist noch unklar. Das untersuchen jetzt Experten vor Ort.

Einsatzkräfte der Feuerwehr - teils in Schutzanzügen - beim Einsatz wegen eines Chlorgas-Austritts in Hockenheim Marco Priebe, PR Video

Hockenheim: Chlorgas strömte nicht nach außen, keine Verletzten

Das Gebäude am Schulzentrum musste während des Einsatzes nicht geräumt werden, so die Feuerwehr. Es sei kein Chlorgas nach außen geströmt. Das Gas sei nur am Lehrschwimmbecken ausgetreten, also innerhalb des Gebäudes. Die Schülerinnen und Schüler mussten während des Feuerwehreinsatzes zur Sicherheit in ihren Klassenräumen bleiben. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Hockenheim, Reilingen, Walldorf und Schwetzingen (alle Rhein-Neckar-Kreis).