Beim Austritt einer Chemikalie am Heidelberger Hölderlin-Gymnasium sind 14 Schüler und ein Lehrer verletzt worden. Sie kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Die Schule wurde geräumt.

Mehrere Schülerinnen, Schüler und ein Lehrer sind beim Austritt einer chemischen Substanz am Hölderlin-Gymnasium in Heidelberg leicht verletzt worden. Sie erlitten Atemwegs- und Hautreizungen. Die Polizei sprach dem SWR gegenüber von 14 Kindern und einem Lehrer, die vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurden. Die betroffenen Kinder seien in der fünften und sechsten Klasse.

Heidelberger Gymnasium wurde geräumt

Der Alarm ging gegen Mittag bei der Polizei ein. Das Gebäude wurde geräumt und die rund 800 Schülerinnen und Schüler an eine Sammelstelle gebracht. Der Unterricht wurde für den Montag beendet.

Luftproben sollen untersucht werden

Worum es sich bei der unbekannten Substanz handelt, ist noch nicht bekannt. Messgeräte vor Ort zeigten keine Gefahrenstoffe an. Die Feuerwehr nahm vor Ort Luftproben, die in Mannheim untersucht werden sollen. Gefahr besteht laut den Einsatzkräften nicht. Der Einsatz dauere noch einige Zeit an, so die Polizei. Die Friedrich-Ebert-Anlage war wegen des Einsatzes gesperrt.