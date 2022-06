Austritt von Chemikalien in Zentrallager von Supermarktkette

Im Gebiet "In den Weinäckern" in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) in der Nähe des Bahnhofs sind seit Dienstagnachmittag Polizei und Feuerwehr wegen eines Austritts von Chemikalien im Großeinsatz. Bei den Chemikalien soll es sich um Ammoniak handeln. Die Austrittstelle im Zentrallager einer großen Supermarktkette ist aber seit dem Nachmittag verschlossen, so die Polizei auf SWR Nachfrage. Das Zentrallager sowie ein angrenzendes Möbelhaus wurden sicherheitshalber geräumt. Benachbarte Geschäfte und Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen bis auf Weiteres geschlossen zu halten. Im Umkreis des Unfallortes kommt es seit Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Feuerwehr und Spezialkräfte sind noch vor Ort, auch um Luftmessungen durchzuführen.