Abgeschlossenes Verfahren gegen Löbel im Sinne der Partei verlaufen

Nachdem der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel den Strafbefehl wegen Untreue und einer falschen eidesstattlichen Versicherung akzeptiert hat, ist die Causa Löbel für den derzeitigen CDU-Kreisvorstand offenbar so gut wie beendet. Das vor Kurzem abgeschlossene Strafverfahren ist das Ende eines Verfahrens, das im Sinne der Partei verlaufen ist - so der Wortlaut in einer aktuellen Stellungnahme. Durch eine organisatorische Neuaufstellung in den letzten Monaten sieht sich der Kreisverband außerdem davor gewappnet, dass sich Vorgänge wie zu Löbels Zeiten wiederholen. Löbel hatte in der Kreisgeschäftsstelle sein Wahlkreisbüro sowie ein Büro für seine private Geschäftstätigkeiten angemietet und dabei war es zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Für die CDU-internen Kritiker ist die Aufarbeitung immer noch nicht abgeschlossen. Sie erwarten, dass der Parteivorstand Verantwortung übernimmt und sich für die Vorgänge entschuldigt. Löbel habe nicht alles allein gemacht, man habe ihn auch so werden lassen, wie er geworden sei, so die Kritiker.