Die so genannte Masken-Affäre hat die Mannheimer CDU in eine Führungskrise gestürzt. Jetzt will die Partei eine Kommission einsetzen, um einen Ersatz für den zurückgetretenen Nikolas Löbel zu finden.

Ziel der sechsköpfigen Kommission ist es, einen neuen Kandidaten für die Bundestagswahl im September zu finden. In dem Gremium sitzen nach CDU-Angaben neben Bürgermeister Michael Grötsch auch Landtags-Kandidat Lennart Christ, Fraktionschef Claudius Kranz, Stadträtin Martina Herrdegen, der Kreisvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) Christian Hötting und Bezirksbeirätin Antje Siebler. Neuer Kreisvorstand Darüber hinaus hatte die CDU am Montagabend in ihrer Kreisvorstandssitzung beschlossen, dass die Mitgliederversammlung einen neuen Kreisvorstand wählen soll, dessen Vorsitzender ebenfalls Nikolas Löbel gewesen ist. Wann die Versammlung stattfinden könne, sei wegen der aktuellen Pandemie-Lage derzeit aber noch nicht abzusehen. CDU-Geschäftsstelle wird verkleinert Löbel war bundesweit in die Kritik geraten, weil er im Zuge der Corona-Krise über seine Privatfirma Provisionen für die Vermittlung von Schutzmasken kassiert hatte. Bei der Landtagswahl am Sonntag hatte die Union deutliche Verluste hinnehmen müssen. Laut Kreisvorstand hat die CDU inzwischen alle Verträge mit Löbels Firma und seinem Wahlkreisbüro gekündigt. Aus wirtschaftlichen Gründen will der Vorstand auch seine derzeitige Geschäftsstelle räumen und ein kleineres Büro beziehen.