Gutachten der Mannheimer CDU: "Keine strafbaren Handlungen"

Die Mannheimer CDU hat am Mittwoch ein Prüfgutachten zu den Mietverhältnissen in der ehemaligen Kreisgeschäftsstelle vorgestellt. Auch der ehemalige Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel spielt dabei eine Rolle.

Bei dem Prüfgutachten der Kreisgeschäftsstelle in der Mannheimer Oststadt ging es unter anderem um Miet- und Arbeitsverträge. Das erklärte ein Kreisvorstandssprecher dem SWR. Der CDU-Landesverband hatte die Prüfung im März in Auftrag gegeben.

Ergebnisse des Gutachtens der Mannheimer CDU

Aus dem rund 20-seitigen Abschlussbericht ergäben sich "nach Überzeugung des Kreisvorstands weder strafbare Handlungen noch Verstöße gegen das Parteiengesetz" während der Amtszeit von Nikolas Löbel in den Jahren 2017 bis 2021. Dennoch ließen sich daraus einige organisatorische Handlungsempfehlungen ableiten, heißt es weiter. Um die müsse sich dann der neue Kreisvorstand kümmern, der am 22. Oktober 2021 gewählt wird. Einiges habe die Mannheimer CDU aber auch schon direkt geändert, so der Vorstand. Was genau in dem Gutachten steht, veröffentlichte der Kreisvorstand nicht - wegen des Schutzes des Persönlichkeitsrechts und des Datenschutzes der handelnden Personen. Der Vorstand prüfe aber, welche Möglichkeiten bestünden, dem verständlichen Interesse der Mitglieder und der Öffentlichkeit Rechnung zu tragen.

Die Mannheimer CDU informierte über die Erkenntnisse des Gutachtens. SWR

Große Enttäuschung bei den Mannheimer CDU-Mitgliedern

Dass der Bericht nicht offengelegt wurde, sorgte für großen Unmut bei den CDU-Mitgliedern, die an dieser kurzfristig anberaumten Sitzung teilgenommen hatten. So könne man das verloren gegangene Vertrauen nicht wiedergewinnen, hieß es. Einige Stimmen kündigten an, den Mannheimer Parteivorstand unter diesen Umständen bei der nächsten Sitzung nicht zu entlasten.

"Das ist eine Verschleierungstaktik."

"Ich bin tief enttäuscht, weil meine Fragen nicht beantwortet sind. Das wird kein Vertrauen bringen."

"Ich halte die ganze Veranstaltung für Zeitdiebstahl. Es gibt eine Stellungnahme der Kreisverbandes, die vollkommen nichtssagend ist."

"Wenn man nichts zu verbergen hat, dann kann man es doch auch rausgeben. Ich verstehe es nicht."

Löbels Firmen waren im Mannheimer CDU-Gebäudekomplex

Die Mannheimer CDU-Kreisgeschäftsstelle beherbergte auch Firmen des Ex-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel. Im selben Gebäudekomplex fanden sich neben der Kreisgeschäftsstelle die Junge Union, Löbels Wahlkreisbüro und zwei von Löbels Firmen. Dabei steht eine mutmaßliche Verquickung der wirtschaftlichen und politischen Geschäfte von Löbel im Raum. Deswegen entschied die Mannheimer CDU, ihre Finanzen überprüfen zu lassen.

Maskenaffäre um Löbel schadete Mannheimer CDU

Löbel war bundesweit in die Kritik geraten, weil er im Zuge der Corona-Krise über seine Privatfirma Provisionen für die Vermittlung von Schutzmasken kassiert hatte. Bei der Landtagswahl 2021 hatte die Union deutliche Verluste hinnehmen müssen. Laut Kreisvorstand hat die CDU inzwischen alle Verträge mit Löbels Firma und seinem Wahlkreisbüro gekündigt.