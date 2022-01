per Mail teilen

Birgit Heitland ist vom Kreisvorstand der Bergsträßer Union einstimmig für das Amt der Kreisvorsitzenden der CDU-Bergstraße nominiert worden. Das hat die CDU-Bergstraße am Freitag mitgeteilt. Sie soll die Nachfolge von Michael Meister antreten. Die Neuwahl soll beim Kreisparteitag am 19. März im Bürgerhaus in Bürstadt (Kreis Bergstraße)stattfinden.