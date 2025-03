Castellucci: SPD-Spitze muss sich mittelfristig neu aufstellen

per Mail teilen

Der Wieslocher SPD-Abgeordnete Lars Castellucci fordert personelle Konsequenzen aus der Wahlniederlage seiner Partei. Allerdings nicht sofort.

Wann steht die schwarz-rote Koalition im Berliner Bundestag? Wenn es nach dem wiedergewählten Bundestags-Abgeordneten Lars Castellucci (SPD) geht, müssen die beiden potentiellen Partner "zügig zu Potte kommen". Die Sehnsucht der Menschen nach Klarheit und Stabilität sei spürbar, sagte der Politiker aus Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) im SWR Interview. Trotzdem dürfe man sich nicht unter Druck setzen lassen und müsse gründlich arbeiten. Auch wenn das Wahlergebnis keine andere Koalition erlaube.

Castellucci: Merz muss "das Land zusammenführen"

Und was, wenn das scheitert? Das mag sich Castellucci "nicht vorstellen" und betont die Verantwortung der beiden Parteien. Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dürfe mit seinen Forderungen in den Sondierungsgesprächen nicht übertreiben, sondern müsse "das Land zusammenführen". Dauerhaften Streit oder eine weitere Polarisierung müsse man unbedingt vermeiden. Die SPD wisse um ihre Verantwortung dafür, so Castellucci.

SPD muss Konsequenzen aus historischer Niederlage ziehen

Darüber hinaus forderte der Politiker, dass sich die Parteiführung nach dem Wahldebakel mittelfristig neu aufstellen müsse. Aktuell müsse man handlungsfähig bleiben, von daher könne man nicht mit einem "Vakuum" in die Gespräche mit der CDU gehen. Danach aber müssten Konsequenzen gezogen werden. Die Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken sind nach wie vor im Amt, am Mittwoch hatte die SPD-Fraktion Klingbeil zusätzlich zum Fraktionschef gewählt.

Wenn das jetzt das schlechteste Wahlergebnis ist, das wir je hatten, und das hat an der Spitze und in der Partei keinerlei Konsequenz, dann frage ich mich, was eigentlich noch passieren muss.

Wahlrechtsreform: Vier Abgeordnete waren ohnehin "zu viel"

Die Irritation um die Wahlrechtsreform, wegen der allein im Rhein-Neckar-Raum drei CDU-Abgeordnete den Einzug in den Bundestag trotz ihres Sieges im jeweiligen Wahlkreis nicht geschafft haben, nannte Castellucci "verständlich". Allerdings sollte der Bundestag ja verkleinert und nicht wie zuvor immer weiter aufgebläht werden. Und das sei gelungen. Die bislang vier Abgeordneten aus seinem eigenen Wahlkreis Rhein-Neckar seien ohnehin "zu viel" gewesen. Jetzt sind es noch zwei.