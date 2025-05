Cannabis-Verein beginnt mit Anbau

Das Vereinsheim in einem Industriegebiet im Mannheimer Stadtteil Rheinau steht schon. Jetzt haben die Vereinsmitglieder damit begonnen, auch die Technik einzubauen, wie eine Entlüftungs- und Klimatisierungsanlage, Wärmelampen und eine automatische Bewässerungsanlage. In drei bis vier Wochen sollen die Samen eingepflanzt werden. Mit einer ersten Ernte für die 350 Mitglieder rechnet der Vorsitzende der Cannabis Anbauvereinigung in etwa 5 Monaten. Der Cannabis Social Club "Grüne Liebe Rhein-Neckar e.V. war mit dem "Cannabis Club Südwest e. V." in Achern im Ortenaukreis die erste Cannabis-Anbauvereinigung, die vom Land die Genehmigung zum gemeinschaftlichen Cannabis-Anbau für den Eigenkonsum erhalten hatte.