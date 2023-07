per Mail teilen

In einer früheren Reithalle in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) hat die Polizei knapp ein Kilo Haschisch gefunden, außerdem eine Anlage zur Aufzucht von Cannabis.

Beamte des Polizeireviers Buchen haben die Anlage bei Durchsuchungen bereits vor einigen Tagen entdeckt, wie die Staatsanwaltschaft Mosbach und das Polizeipräsidium Heilbronn mitteilten. Es handele sich um eine installierte und funktionsfähige Anlage zur Aufzucht von Cannabispflanzen - inklusive Zubehör. Außerdem sei neben unbekannten Chemikalien auch knapp ein Kilo Haschisch gefunden worden. Drogen und Zubehör wurden laut Polizei beschlagnahmt.

Unbekannte Chemikalien lösten Rettungseinsatz aus

Um welche Chemikalien es sich in den Lagerboxen in dem Gebäude gehandelt hat, war zunächst unklar. Das führte zu einem Großeinsatz von Rettungskräften in Walldürn. Einer Überprüfung durch Spezialisten der Feuerwehr zufolge bestand aber keine konkrete Gefahr für die Bevölkerung. Die Kriminalpolizei Mosbach ermittelt jetzt gegen einen Verdächtigen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte.