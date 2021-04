Der Bewohner einer Kellerwohnung in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Dienstagabend bei einem Feuer im Gesicht und am Oberkörper schwer verletzt worden. Laut Polizei war das Feuer ausgebrochen, als der Mann eine Campinggas-Kartusche entzünden wollte, um sich Essen zu machen. Offenbar, so die Polizei, hatte er den Kartuschen-Verschluss falsch installiert.