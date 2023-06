Neckargemünd: Dauercamper aus finanzieller Not

per Mail teilen

Der Wohnungsmarkt ist angespannt, die Mieten steigen. Deshalb hat Dirk Reinemuth seine Wohnung gekündigt und ist in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) in seinen Camper gezogen.

Dirk Reinemuth hat jahrelang in einer Drei-Zimmer-Wohnung in Heidelberg gelebt. Der Zweiradmechaniker hat sein Geld in einem Fahrradgeschäft verdient. Doch die Miete wurde immer teurer. Das Leben in der Stadt konnte sich der 43-Jährige kaum noch leisten.

"Bei 1.000 Euro Miete in Heidelberg, dazu Fernsehen, Internet, Strom - da sind 1.300 Euro weg. Ich habe als Geschäftsführer 1.900 Euro Netto verdient, da bleibt nicht viel."

Das Leben auf dem Campingplatz ist deutlich günstiger

Dirk Reinemuth zieht deshalb auf einem Campingplatz in Neckargemünd bei Heidelberg – mit gleich zwei Wohnwagen. In einem ist seine Fahrradwerkstatt und in dem anderen lebt er.

Mit der mobilen Fahrrad-Werkstatt verdient Dirk Reinemuth in den Sommermonaten sein Geld. SWR

Auf dem Campingplatz kommt er deutlich günstiger weg, denn hier zahlt er monatlich für beide Stellplätze nur etwa 250 Euro. Aber dafür verzichtet Dirk Reinemuth auch auf Komfort und Platz. Der Wohnwagen hat nämlich nur knapp 14 Quadratmeter, zum Abwasch muss er teilweise erst ein Stück laufen.

Dirk Reinemuth hat einen weiten Weg zum Abwasch. SWR

Mehr Leben genießen, weniger Arbeit

Für Dirk Reinemuth überwiegen aber die Vorteile, denn er ist durch das Campen nicht nur finanziell entlastet. Er hat auch mehr Freizeit und kann sein Leben in der Natur mehr genießen. Da die Kosten auf dem Campingplatz deutlich geringer zur Mietwohnung sind, muss er weniger arbeiten.

Der Campingplatz in Neckargemünd schließt über die Wintermonate, dann packt auch Reinemuth seine Sachen, um auf Reisen zu gehen. Mit seinem Campingwagen besucht er Freunde in Andalusien oder an der Algarve. Das heißt für Dirk Reinemuth: Ein halbes Jahr arbeiten, ein halbes Jahr Urlaub.

Dirk Reinemuth freut sich, als Dauercamper wieder mehr Zeit mit den Tieren und in der Natur zu verbringen. SWR

Aus der Stadt Heidelberg nach Neckargemünd ins Umland

Aus einer finanziellen Not heraus hat Dirk Reinemuth in seinem Wohnwagen für sich ein besseres Lebenskonzept gefunden. Ein Zurück in die Stadt kann er sich nicht mehr vorstellen.

"Wenn man mal ein paar Jahre in der Natur im Grünen gelebt hat, grauenhaft im Beton wieder zu leben. Ich brauch Bäume, Natur, Mutter Erde. Das ist das Einzige, was ich brauch."

In Großstädten sind die Mieten (Quelle: Forschungsinstitut Empirica) um 25 Prozent in den letzten fünf Jahren gestiegen. Der Lohn reicht bei vielen Menschen nicht mehr aus, um alle Kosten zu tragen.