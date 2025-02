Wohnmobil in Sinsheim-Waldengelloch komplett abgebrannt

In Sinsheim-Waldangelloch ist am Sonntagmorgen ein Wohnmobil in Brand geraten und komplett abgebrannt. Die schnelle Reaktion des Besitzers verhinderte Schlimmeres.

Ein Wohnmobil hat am Sonntagmorgen im Sinsheimer Stadtteil Waldangelloch (Rhein-Neckar-Kreis) Feuer gefangen und ist komplett abgebrannt. Der Camper war in einer Hofeinfahrt in der Dammstraße geparkt gewesen, als er Feuer fing. Es handelte sich nach Angaben der Polizei um ein Fahrzeug, das zu einem Wohnmobil umgebaut werden sollte. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand.

Anwohner alarmiert die Feuerwehr – Besitzer reagiert schnell

Gegen 10:30 Uhr bemerkte ein Nachbar den Qualm und alarmierte die Feuerwehr und den Besitzer des Fahrzeuges. Dieser rannte nach draußen und zog schnell die Unterlegkeile weg, so dass das Fahrzeug, das nah am Haus stand, etwas in Richtung Straße wegrollen konnte. Dadurch habe er verhindern können, dass die Flammen auf das Haus übergreifen, so die Polizei.

Wohnmobil in Sinsheim-Waldengelloch brennt - Feuerwehr im Einsatz Julian Buchner / EinsatzReport24

Großaufgebot an Feuerwehr vor Ort

Insgesamt waren elf Fahrzeugen der freiwilligen Feuerwehr Waldengelloch und Sinsheim mit 44 Feuerwehrleuten vor Ort. Als sie eintrafen, stand das Fahrzeug komplett in Flammen. Sie konnten das Feuer vollständig löschen. Außerdem wurden die Wände der angrenzenden Häuser vorsorglich mit Wasser berieselt, um die Wände abzukühlen.

Ursache für Feuer unbekannt

Warum das Fahrzeug Feuer fing, ist noch unbekannt. Die Feuerwehr geht allerdings von einem technischen Defekt aus. Der Halter habe angegeben, zuletzt am Samstag am Umbau des Campers gearbeitet zu haben. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 25.000 Euro.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version hieß es, das Feuer sei am Samstag ausgebrochen. Wir haben diesen Fehler korrigert.