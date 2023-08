Buchen: "Café del Mundo" spielt am Wartturm

Das Gitarrenduo "Café del Mundo" zeigt sich in der Heimat. Im Jubiläumsjahr der Stadt Buchen gibt es am Samstag eine Uraufführung des neuen Albums "Symphonic" am Wartturm.

Seit über zehn Jahren begeistert Café del Mundo mit spanisch geprägter Gitarrenmusik die Fans. Die Flamenco-Gitarristen Jan Pascal und Alexander Kilian haben kürzlich mit dem Royal Philharmonic Orchestra ihr neues Album aufgenommen. Am Samstag treten sie in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) auf. Das HeimatSound-Open Air am Wartturm ist eine Welt-Uraufführung ihres neuen Albums "Symphonic". Video herunterladen (204,6 MB | MP4) Aufnahme in Abbey Road Studios Anfang März haben die beiden Buchener das Album in den legendären Abbey-Road-Studios mit dem Royal Philharmonic Orchestra eingespielt. In dem berühmten Aufnahmestudio produzierten auch schon die Beatles ihre Songs. Touren durch ganz Europa Die Band tourt mit ihrer spanischen Musik durch ganz Europa und gibt rund 120 Konzerte pro Jahr. Die Gitarristen treten unter anderem in England, Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweiz, Österreich, Tschechien und Polen auf. Im Rahmen ihrer Konzertkarriere hat das Buchener Duo bereits Einladungen zu renommierten Festivals wie dem Rheingau-Musikfestival, den Slask Days (Polen) oder dem Jazzopen Stuttgart erhalten.