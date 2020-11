per Mail teilen

Sie sind begnadet an der Gitarre und trotzde: Das Duo "Cafe del Mundo" wird auch vom zweiten Lockdown voll getroffen. Wie viele andere Künstlerinnen und Künstler. Doch Alexander Kilian aus Schöntal im Hohenlohe-Kreis und Jan Pascal aus Buchen im Odenwald wollen sich damit nicht abfinden.

Sie sind selbst aktiv geworden. Statt Tournee in Südkorea heißt es nun "back tot he roots" und regional denken. Beim ersten Lockdown hatten sie unter Einhaltung aller Vorschriften ein regionales Festival organisiert, jetzt haben sie in Absprache mit ihrem eigentlichen Verlag auf eigene Faust eine CD produziert. Alles alleine: Bis hin zum eigenen Vertrieb und Marketing.