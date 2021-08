Das Café Anker in Mannheim ist ein Aufenthaltsraum für Alkoholiker: Süchtige können dort trinken, haben einen gemeinsamen Ort, bekommen Hilfe. Jetzt wird das Projekt ein Jahr alt.

Sie sitzen in Mannheim am Paradeplatz, am Marktplatz, am Bahnhof und trinken ihr Bier. Alkoholiker, Menschen mit Drogenproblemen, Obdachlose. Keiner will sie dort haben, der Einzelhandel fürchtet um sein Geschäft, gelegentlich gibt es Unruhe und Ärger mit der Polizei. Die Stadt Mannheim musste dafür eine Lösung finden.

Anlaufstelle für Alkoholiker

Ein Ort für diejenigen, die niemand in seiner Nachbarschaft haben wollte. Deshalb gibt es seit einem Jahr im Jungbusch das Café Anker. Ein offener Trinkertreff, ein Sozialprojekt der Caritas und des Drogenvereins.

Das Cafè Anker ist besonders - denn in der Regel sind Alkohol und Drogen in Hilfseinrichtungen verboten. Wie die Betreiber des Cafés erklären, verhindert das aber eben oft, dass Alkoholkranke sich überhaupt Hilfe suchen. Im Anker sind Bier und Wein erlaubt. Harter Alkohol und Drogen dürfen aber nicht konsumiert werden.

"Das sind überwiegend schwer alkoholabhängige, drogenabhängige Menschen, die sich auch nicht überlegen, trinke ich heute oder trinke ich lieber nicht, oder trink ich erst am Mittag oder wann auch immer. Sondern die müssen jetzt trinken und die müssen dann auch alle halbe Stunde oder Stunde trinken."

Wer will, bekommt Hilfe

Wer will und danach fragt, bekommt hier Hilfe, egal, ob zum Thema Sucht oder im Alltag. Dafür ist immer ein Mitarbeiter vor Ort. Vor allem geht es aber darum, dass sich die Menschen akzeptiert fühlen. Dafür sorgt Bernd Bung. Er ist seit 32 Jahren Sozialarbeiter beim Mannheimer Drogenverein und das Café Anker war seine Idee. Und die Gäste schätzen ihn für seinen Einsatz.

Café Anker zunächst umstritten

Das Café Anker war beim Start ziemlich umstritten, erzählt Philipp Gerber, Vorsitzender des Drogenvereins. Dann gab es aber wenig Probleme mit den Nachbarn. Im ersten Quartal habe es zwei Beschwerden gegeben, im letzten keine einzige, so Gerber.

Viele kommen täglich ins Café Anker

Vor allem aber wird das Café besser angenommen, als die Betreiber erwartet hätten. Das war auch durch Corona bedingt, denn das Café durfte auch während der Krise offen bleiben - als eine von wenigen Anlaufstellen. Zeitweise seien bis zu 100 Besucher am Tag gekommen. Das sei schon sehr viel gewesen. Inzwischen habe sich die Gästezahl bei einem guten Maß eingependelt. Circa 45 Menschen kommen nun täglich vorbei.