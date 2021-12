Café Anker und Kontaktladen "Kompass" öffnen wieder

Nachdem 45 Besucher der beiden Sozialeinrichtungen Ende Oktober positiv auf Covid-19 getestet worden waren, hatten die Anlaufstellen für suchtkranke Menschen mehrere Wochen schließen müssen.

Jetzt ist das Infektionsgeschehen weitgehend unter Kontrolle und die Einrichtungen können ihre Pforten wieder öffnen. Am Montag nimmt das Café Anker im Mannheimer Stadtteil Jungbusch seinen Betrieb wieder auf, der Kontaktladen "Kompass" in den Quadraten öffnet ab Mittwoch.

Provisorien sollten Kontakt zur Szene sichern

Über mehrere Wochen hinweg waren die beiden Sozialeinrichtungen im Mannheimer Zentrum geschlossen. Allerdings hatten sich die Betreiber der Anlaufstellen, der Caritas-Verband sowie der Drogenverein Mannheim, provisorische Angebote einfallen lassen. So installierten Mitarbeiter auf dem Areal des Café Anker in der Akademiestraße Zelte, in denen stundenweise Kaffee und Tee an Besucher ausgeschenkt wurden. Grund: Der Kontakt zu den suchtkranken Menschen sollte nicht einschlafen.

Rund 100 suchtkranke Menschen besuchen das Café Anker regelmäßig SWR

Das Café Anker sowie der Kontaktladen "Kompass" dienen normalerweise als feste Anlaufstelle für rund 200 alkohol- und drogenabhängige Menschen. Der Aufenthalt im umbauten Raum war nach dem Corona-Ausbruch aber zu gefährlich geworden, informiert die Leitung des Drogenvereins Mannheim, die Schließung wurde somit unausweichlich.

"Wir mussten die Infektionsketten unbedingt durchbrechen"

Im Café Anker dürfen alkholkranke Menschen mitgebrachtes Bier konsumieren dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Angebot für suchtkranke Menschen extrem wichtig

Für suchtkranke Menschen seien die beiden niederschwelligen Angebote gerade in Zeiten der Pandemie extrem wichtig. Hier können sich Betroffene tagsüber aufhalten, es gibt warme Getränke und kleine Snacks. Im Kontaktladen des Drogenvereins Mannheim erhalten Konsumenten zudem frische Wäsche und saubere Spritzbestecke. In beiden Einrichtungen sind konstant Sozialarbeiter zugegen, die stets ein offenes Ohr für die Sorgen ihrer Besucher haben und bei Bedarf Beratungsangebote vermitteln.