per Mail teilen

In Heidelberg-Ziegelhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Mittwochmittag ein Linienbus gegen eine Hauswand gefahren. Der Fahrer war kurz ausgestiegen, um eine defekte Tür zu überprüfen. Wieso der Bus sich von selbst in Bewegung setzte und gegen die Wand prallte, ist bislang ungeklärt. Bei dem Unfall wurden 18 Menschen verletzt.