Bei einem Streit mit einer Frau an einer Bushaltestelle in Heidelberg ist am Freitagabend eine 73-jährigen Busfahrerin verletzt worden. Laut Polizei hat die 26-jährige Angreiferin die Busfahrerin mit einer abgebrochenen Glasflasche im Gesicht verletzt. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Angreiferin, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen.