Busfahrer nach Busunglück verurteilt

Der Mann war am 6. Juli vergangenen Jahres an einer abschüssigen Straße, ohne die Handbremse zu ziehen aus dem Bus gestiegen, um einen Defekt an einer Tür beheben. Weil sich die elektrische Tür nicht mehr schließen ließ, hatte er die Stromzufuhr unterbrochen. Dabei setzte sich das Fahrzeug in Bewegung prallte gegen zwei Autos, mehrere Laternen und krachte schließlich führerlos gegen eine Hauswand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eine 59-jährige Frau durch die offene Bustür auf die Straße geschleudert und starb später an ihren Verletzungen. 13 Fahrgäste wurden verletzt.