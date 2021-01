Acht Sanitätssoldaten und ein Stabsarzt unterstützen seit Ende Dezember auch die Neckar-Odenwald-Kliiken. Die beiden Häuser in Mosbach und Buchen waren insbesondere durch hohe Infektionszahlen in zwei Alten- und Pflegeheimen im Landkreis an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen. Zudem waren zum Jahresende rund 20 % der Krankenhaus-Mitarbeiter selber krankgemeldet oder in Quarantäne. Ein entsprechende Amtshilfe-Ersuchen (Das heißt leider wirklich so) der Kliniken hatte auch aus Sicht der Landesregierung höchste Priorität. Die Soldatinnen und Soldaten sollen zunächst bis Mitte Januar in den Kreiskliniken bleiben.

Auch in der Heidelberger Universitätsklinik sind derzeit 10 Bundeswehr-Soldaten im Einsatz (sagt die Bundeswehr.