Bundeswehr-Panzer-Transporte auf Autobahn gesichtet

Auf der A6 bei Hockenheim und Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Montag mehrere Schwertransporte der Bundeswehr gesichtet worden. Darunter befanden sich Augenzeugen zufolge auch Kampfpanzer. Ein Sprecher der Streitkräftebasis der Bundeswehr teilte auf SWR-Anfrage mit, die Bundeswehr erhöhe derzeit ihre Bereitschaft. Das heißt, auch in den kommenden Tagen könnten die Menschen gegebenenfalls mehr militärische Bewegungen im öffentlichen Raum wahrnehmen. Es könne auch zu Verkehrsbehinderungen kommen, da "Transportkapazitäten zu Lande, zu Wasser und in der Luft für militärische Zwecke vorgehalten werden müssen." Weitere Details gab der Sprecher "aus operativen Gründen" nicht preis. Am Tag des russischen Einmarschs in die Ukraine hatte das Verteidigungsministerium bekannt gegeben, die NATO habe die Auslösung der Krisenreaktions-Maßnahmen veranlasst. Basierend darauf werde die Bundeswehr vorbereitende Maßnahmen für den Fall einer Verlegung der NATO-Eingreiftruppe ("NATO Response Force") treffen.