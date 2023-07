per Mail teilen

Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 960 Tafeln treffen sich drei Tage lang in Mannheim, um über die aktuelle Situation der Tafeln zu sprechen. Doch es gibt auch Kritik.

Das Nachrichtenportal Business Insider hat den Tafeln vorgeworfen, dass nicht alle Spenden wirklich bei den Bedürftigen ankommen und dass undurchsichtig mit Geldern umgegangen worden sei. In einer Pressekonferenz beim Bundestreffen der Tafeln in Mannheim wiesen Geschäftsführung des Dachverbandes der Tafeln und der derzeitige Vorstand Jochen Brühl diese Vorwürfe zurück.

"Wir sind getroffen von den im Bericht erhobenen Vorwürfen zu einem nicht vertrauenswürdigen Umgang mit Spendengeldern."

Die Jahresabschlüsse der Tafel würden von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und einem internen Aufsichtsorgan geprüft. Es gebe aber an anderen Stellen Nachbesserungsbedarf, um den eigenen hohen Ansprüchen gerecht zu werden, so die Mittteilung der Tafel Deutschland.

Tafeln werden immer mehr nachgefragt

In Deutschland gibt es mittlerweile 969 Tafeln und 2.000 Ausgabestellen. Die Zahl der Bedürftigen hat sich im letzten Jahr laut der Tafeln um bis zu 50% erhöht. Kritik richtete die Mitbegründerin der ersten Tafel Deutschlands, Sabine Werth, Richtung Politik.

Bundestreffen in Mannheim: Bessere Organisation der Tafeln

Der eigentliche Anlass des Treffens: Die Tafeln wollen sich untereinander austauschen und den Vorstand neu wählen. Außerdem diskutieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie die Hilfe für bedürftige Menschen nachhaltiger und effizienter organisieren können. Denn diese Hilfe werde immer mehr gebraucht.

"Die Tafeln sind ein Seismograph für gesellschaftliche Veränderungen."

Sabine Werth hat vor 30 Jahren in Berlin die erste Tafel gegründet. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine und durch Preissteigerungen erleben die sozialen Institutionen viel Zulauf: 40 Prozent der Tafeln verzeichnen nach einer Umfrage aus dem Jahr 2022 rund 50 Prozent mehr Kundinnen und Kunden, jede Fünfte sogar bis zu 100 Prozent. Darunter sind laut Werth immer mehr Menschen aus dem Mittelstand, die durch Corona ihren Job verloren haben, in Kurzarbeit sind oder ihre Selbstständigkeit aufgeben mussten.

Die mehr als 960 Tafeln in Deutschland informieren beim Bundestreffen in Mannheim über ihre Arbeit. SWR

Hohe Belastung bei Ehrenamtlichen und Aufnahmestopps

Ein weiteres Problem: Die rund 60.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind laut derzeitigem Vorstand Jochen Brühl an ihrer Belastungsgrenzen angekommen. Das treffe auch auf die drei Tafeln in Mannheim zu. Rund ein Drittel der über 960 Tafeln in Deutschland habe im Jahr 2022 einen Aufnahmestopp für neue Kundinnen und Kunden verhängen müssen. Nahezu zwei Drittel mussten die Lebensmittelmenge je Haushalt verringern.

Neues Pilotprojekt für die Tafel

Neben Problemen geht es aber auch um Lösungen. Vor Kurzem wurde als Pilotprojekt eine digitale Plattform zur Organisation der Spendenprozesse installiert. Sie wird von Tafeln und Unternehmen, die Lebensmittel spenden, bereits bundesweit eingesetzt. Über digitale Lieferscheine können Tafeln genauere Daten über die Art, Menge und Transportwege der Lebensmittelspenden erheben - und diese in Echtzeit nutzen. Außerdem wird es damit einfacher, dass Tafeln Spenden untereinander weitergeben können.

Das Bundestafeltreffen endet am Samstag in der Mannheimer Innenstadt.