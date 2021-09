Der Wahlabend in Rhein-Neckar, Odenwald und Bruchsal-Schwetzingen

2013 und 2017 war Stephan Harbarth für die CDU souverän Wahlsieger im Wahlkreis Rhein-Neckar, jeweils gegen Lars Castellucci. Der SPD-Mann tritt wieder an - gegen CDU-Neuling Moritz Oppelt.

Hier berichten wir am Wahlabend aktuell über die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021, mit Reaktionen, Stimmen und Stimmungen aus den Wahlkreisen.

Wahlkreis Rhein-Neckar

Moritz Oppelt soll die starken Ergebnisse seines Vorgängers und aktuellen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Stephan Harbarth wiederholen. Das will Lars Castellucci von der SPD verhindern. Der Bundestagsabgeordnete hofft auf ein Direktmandat im dritten Anlauf, mit Rückenwind aus dem Bund. Die FDP will wieder mit Jens Brandenburg nach Berlin, er ist bereits Abgeordneter. Die Grünen setzen auf Jürgen Kretz, die AfD auf Stefan Holzmann. Für die Linke kandidiert Ecevit Emre.

Wahlkreis Odenwald-Tauber

Noch nie hat die CDU hier verloren. Und das soll nach Meinung von Nina Warken so bleiben. Charlotte Schneidewind-Hartnagel will den Grünen das Direktmandat im ländlichen Raum sichern, für die SPD hofft Anja Lotz auf Stimmenzuwachs. Die FDP schickt Timo Breuninger ins Rennen, Christina Baum ist das Gesicht der AfD und Robert Binder will für die Linken nach Berlin.

Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen

Olav Gutting hat seit 2002 jeweils das Direktmandat für die CDU geholt, kämpft jetzt mit der Aserbaidschan-Affäre. Zum zweiten Mal tritt Neza Yildirim für die SPD an. Für die Grünen will Nicole Heger in den Bundestag, die FDP setzt auf Christopher Gohl. Die AfD-Kandidatin ist Ruth Rickersfeld, für die Linke geht Alena Schmitt an den Start.