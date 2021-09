Der Wahlabend im Wahlkreis Heidelberg

per Mail teilen

Die Spitzenkandidatin der Grünen, Franziska Brantner, rechnet mit dem erneuten Sprung nach Berlin. CDU und SPD suchen Nachfolger der prominenten Lamers und Binding.

Hier berichten wir am Wahlabend aktuell über die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021, mit Reaktionen, Stimmen und Stimmungen aus dem Wahlkreis.

CDU-Urgestein Karl A. Lamers geht, genau wie der langjährige SPD-Mann in Berlin Lothar Binding. Für die CDU will Alexander Föhr das Direktmandat gewinnen, wäre aber mit Platz sechs auf der Landesliste abgesichert. Elisabeth Krämer hofft auf die Überraschung für die SPD.

Franziska Brantner (Grüne) ist bereits in Berlin im Bundestag vertreten, wird das als Spitzenkandidatin auch in der neuen Wahlperiode wieder sein. Für die Grünen sind Wahlen in Heidelberg oft ein Heimspiel: Sowohl bei der letzten Landtags- und auch Kommunalwahl hat die Partei gewonnen.

Wie 2017 schon geht Tim Nusser für die FDP ins Rennen und Malte Kaufmann vertritt die AfD. Zara Dilan Kiziltas ist Kandidatin für die Linke.