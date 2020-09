per Mail teilen

Die Bundesstraße 45 zwischen Zuzenhausen und Meckesheim muss saniert werden. Deshalb gibt es dort laut zuständigem Regierungspräsidium Karlsruhe bis zum 19. September große Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer. Für den ersten Bauabschnitt der insgesamt 1.700 Meter langen Strecke ist laut Regierungspräsidium eine Vollsperrung der Straße notwendig. Von Montag bis zum 9. September wird das am Ortsausgang Zuzenhausen auf rund 350 Meter der Fall sein. Das Gewerbegebiet dort sei in diesem Zeitraum nur aus Richtung Meckesheim zu erreichen. Für den Verkehr von und nach Sinsheim gibt es Umleitungen über Kreis- und Landstraßen, so die Behörde.