Mann droht Bundespolizisten zu erschlagen

In der Nacht auf Sonntag hat ein 57-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof zuerst einen Zugbegleiter und im Anschluss Bundespolizisten beleidigt und mit dem Tode bedroht.Laut Polizei nutzte der Mann einen Zug nach Mannheim. Während einer Ticketkontrolle soll er beleidigend geworden sein. Eine Streife der Bundespolizei habe daraufhin den 57-Jährigen am Hauptbahnhof Mannheim kontrolliert. Im Rahmen dessen sei der Mann unkooperativ und beleidigend gewesen. Außerdem habe er den Polizisten gedroht, sie mit einer mitgeführten Glasflasche zu erschlagen. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof gebracht. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Erschleichen von Leistungen und Beleidigung.