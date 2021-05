In Mannheim und im Neckar-Odenwald-Kreis tritt die sogenannte Bundesnotbremse wegen Corona ab Sonntag außer Kraft. Somit gelten ab dann auch wieder neue gelockerte Regeln.

Die Inzidenzwerte sinken weiter. Nachdem beispielsweise in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis unter anderem die Gastronomie wieder öffnen konnte, folgt jetzt auch Mannheim. Am Montag (17.5.) konnte bereits der Einzelhandel öffnen, ab Sonntag jetzt auch die Gastronomie. Wie die Stadt Mannheim am Freitag bekannt gab, sei der Corona-Inzidenzwert von 100 im Stadtgebiet an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten.

Bundesnotbremse tritt in Mannheim außer Kraft

Neben den Gastronomieöffnungen fällt damit auch die nächtliche Ausgangssperre weg. Private Treffen sind außerdem mit bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt - nicht eingerechnet sind dabei unter 14-Jährige, vollständig Geimpfte und Genesene.

Auch Neckar-Odenwald-Kreis ohne Bundesnotbremse

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt der Inzidenzwert ebenfalls seit fünf Tagen hintereinander stabil unter dem Schwellenwert von 100. Demnach gilt die Bundesnotbremse ab Pfingstsonntag nicht mehr und es gibt weitere Öffnungsschritte, wie der Kreis am Freitag mitteilte. Zum Beispiel kann der Einzelhandel wieder per "Click and Meet" öffnen und Kulturveranstaltungen sind im Freien mit bis zu 100 Personen möglich.