Buga23-Pläne für das laufende Jahr in Mannheim vorgestellt

Die Bundesgartenschau in Mannheim startet am 14. April 2023. Am Donnerstag haben die Planer Details der Buga23 vorgestellt. Über zwei Millionen Besucher werden erwartet. Doch der ist Zeitplan knapp.

Unter anderem deshalb, weil das Gelände erst spät übergeben wurde. Hanspeter Faas, der für die Ausstellungskonzeption verantwortlich ist, geht allerdings davon aus, dass alles rechtzeitig fertig wird. Rahmenbedingungen schaffen Die ersten Rosen werden schon im Sommer blühen - so der Plan. Doch eine Bundesgartenschau besteht aus weit mehr. In Mannheim verändert sich das ganze Stadtbild. Ehemalige Militärflächen werden komplett umgestaltet, der Luisenpark im Herzen neu strukturiert. Außerdem wird es eine Seilbahn als Verbindung geben. Das sind nur die äußeren, sichtbaren Rahmenbedingungen. Eine Million Blumenzwiebeln Im Frühjahr 2023 soll die ganze Buga23 im Spinelli-Park und im Luisenpark ein Blumenmeer sein. Dafür werden im Herbst über eine Million Blumenzwieblen in die Erde gebracht. Auch die ersten Bäume für die BUGA23 sind gepflanzt. SWR Paralleles Bauen auf den Buga23-Flächen Alle Bauprojekte laufen jetzt gleichzeitig. Im Herbst wird der gewaltige Panoramasteg aufs Fundament gehoben, die Seilbahn aufgebaut. Auch die zentrale große U-Halle soll dann für die Blumenschauen bereit sein. Und der Luisenpark wird in diesem Jahr seine neue Mitte bekommen, der alte Park ist der zweite Schauplatz der Buga23. Mannheim Im Vorfeld der Bundesgartenschau BUGA23: Neue Parkmitte im Luisenpark Mannheim nimmt Form an Im Mannheimer Luisenpark rollen die Bagger, die gesamte Parkmitte wird komplett neu gebaut. Denn die BUGA23 wirft ihre langen Schatten voraus. mehr... 140 Euro für die Buga23-Dauerkarte Die Buga-Planer stemmen das nicht alleine. Viele Partner bereiten Ausstellungsbeiträge vor, Ideen werden aber immer noch gesucht. Am 14. April - also zu Stichtag ein Jahr vor dem Start - beginnt dann der Vorverkauf der Eintrittskarten: Eine Dauerkarte kostet für Erwachsene 140 Euro. Wie belebt, wie regulär diese Bundesgartenschau dann allerdings ablaufen kann, kann heute noch niemand beantworten. Noch dominiert die Pandemie auch hier die Vorplanungen. Und mitunter das Baugeschehen. Auch deshalb ist der Zeitplan mehr als knapp.