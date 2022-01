Bundesgartenschau 2023 geht in entscheidende Phase

Die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim geht in die entscheidende Vorbereitungsphase. Am Donnerstag stellen die Planer die wichtigsten Eckpunkte vor. Lange war das Buga-Gelände auf dem früheren US-Gelände Spinelli nur Staub, Lärm und wüste Landschaft. Das ändert sich langsam. Die ersten von 2023 Bäumen sind gepflanzt, das Feuchtgebiet Feudenheimer Au vor dem Eingang nimmt Gestalt an und soll dieses Jahr fertig werden. Der Panorama-Steg als Weg zum Eingang muss in diesem Jahr stehen, das Fundament ist fertig. Dieses Jahr beginnt auch der Bau von vorübergehenden Bauten auf dem Gelände, das später ein Park sein wird. Auch der Bau der Seilbahn vom Luisenpark zum Spinell-Park soll beginnen. Der Luisenpark als zweiter Schauplatz wird ebenfalls in diesem Jahr grundlegend umgestaltet.