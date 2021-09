Buga 2023: Stauden im Luisenpark, Testfelder am Neckar

Die Bundesgartenschau 2023 (Buga) in Mannheim nimmt immer mehr Formen an. Jetzt beginnen die ersten Pflanzungen. Im Luisenpark werden Stauden für die Buga gepflanzt. Sie könnten, so die Buga-Verantwortlichen, dem Klimawandel, sowie heißen und trockenen Sommern besser widerstehen. Die Stauden werden am Haupteingang des Parks und entlang des Boulevards platziert, der zum "Kutzerweiher" führt. Auch am Neckar beginnen Arbeiten für die Bundesgartenschau. Dort werden zwei Testfelder angelegt, um zu sehen, wie der renaturierte Fluss später aussehen soll. Der Neckar soll für die Bundesgartenschau auf einer Länge von über drei Kilometern ökologisch aufgewertet und naturnaher gemacht werden.