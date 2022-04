Bundesgartenschau 2023 Mannheim: Dauerkartenverkauf beginnt mit Musik und "Pflanzentalk"

per Mail teilen

Am Donnerstag hat der Vorverkauf der Dauerkarten für die Mannheimer BUGA 2023 mit einem Fest in der Innenstadt begonnen. Unter anderem mit Musik einer Mannheimer Legende.

Das Fest zum Start des Kartenvorverkaufs findet am Donnerstagvormittag auf dem Münzplatz in der Mannheimer Innenstadt beim Einkaufszentrum Q6/Q7 statt - mit einer Kinderbastel-Aktion, mit einem "Pflanzentalk" zu insektenfreundlichen Pflanzen und Musik.

Die Musikerinnen und Musiker Gringo Mayer, Katja Friedenberg und Nikra präsentieren laut Bundesgartenschaugesellschaft Hits der 2017 verstorbenen Sängerin Joy Fleming. Das passt, denn auf der BUGA 23 in Mannheim wird ein Joy-Fleming-Musical aufgeführt.

"Das Programm an diesem Tag zeigt einen kleinen Ausschnitt von dem, was wir 2023 auf der Bundesgartenschau an Erlebnissen für die Besucherinnen und Besucher bieten."

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) (links im Bild) übergibt zusammen mit BUGA-Chef Michael Schnellbach (rechts) eine BUGA-Dauerkarte im Großformat an Staatssekretärin Sabine Kurtz (CDU) SWR

Mobile BUGA 23-Vorverkaufsstelle auf Paradeplatz in Mannheim

Genau ein Jahr vor Beginn der BUGA (am 14. April 2023) eröffnet am Mannheimer Paradeplatz am Donnerstag zudem eine mobile Vorverkaufsstelle. Eine reguläre Karte für Erwachsene kostet im Vorkauf 130 statt 145 Euro. Die Dauerkarte für junge Menschen bis 24 Jahren kostet 65 Euro, im Vorverkauf 60 Euro. Für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt frei.

BUGA-Dauerkartenvorverkaufsstart mit Fest auf dem Münzplatz. Am Rednerpult: Michael Schnellbach, Chef der Bundesgartenschaugesellschaft SWR

Karte auch gültig für Seilbahn zwischen Luisenpark und Spinelli-Gelände

Mit den Dauerkarten kann man neben den Bundesgartenschau-Anlagen auch alle rund 5.000 Veranstaltungen besuchen und die Seilbahn zwischen dem Luisenpark und dem Spinelligelände benutzen. Eine von 64 Seilbahnkabinen, die 2023 zwischen beiden Parks die Besucherinnen und Besucher transportieren werden, ist am Münzplatz mit dabei.

Die beiden BUGA-Gelände sind durch eine Seilbahn verbunden. Karte: BUGA 23

BUGA 23 in Mannheim realisiert "Grünzug Nordost"

Mit der BUGA 23 will die Stadt Mannheim die Schaffung eines Grünzugs im Nordosten der Stadt verknüpfen. Durch die Räumung der ehemaligen US-Militärflächen der Spinelli-Kaserne in Mannheim-Feudenheim ergibt sich für die Stadt mit der BUGA-Begrünung des Geländes die Chance auf einen durchgehenden Grünzug von Spinelli über die Feudenheimer Au bis zum Luisenpark am Neckar.

Nachhaltigkeit Thema der BUGA 23 in Mannheim

Die BUGA beginnt in einem Jahr am 14. April und endet am 8. Oktober 2023. Die Bundesgartenschaugesellschaft erwartet rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher. Die auf 40 Millionen Euro kalkulierte Schau wird eine Fläche von über 100 Hektar haben. Die Buga findet alle zwei Jahre statt. Bei der Mannheimer BUGA steht Nachhaltigkeit im Vordergrund. Neben Blumen und Gartenlandschaften werden laut Stadt innovative Lösungen geboten in Bezug auf Klima, Umwelt, Energie und Nahrungsmittelsicherung.