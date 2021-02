Die Bundesgartenschau 2023 ist ein Hoffnungsschimmer am Horizont, um nach der Corona-Pandemie wieder Besucher und Leben nach Mannheim zu locken. Das war am Donnerstagabend Thema einer Informationsveranstaltung zur Buga23. Mannheim stand vor Corona eigentlich gut da mit 1,6 Millionen Gästen 2019, Tendenz steigend. Die Buga23 könnte die Rückkehr zur Normalität und zu neuen Rekorden bedeuten, für Hotellerie und Gastronomie und auch für das Kulturleben in der Stadt. Das sagte Karmen Strahonja, Geschäftsführerin der Stadtmarketing GmbH in Mannheim. Zur Buga23 in Mannheim sollen über 2 Millionen Besucher kommen, planen die Organisatoren. Die Bundesgartenschau soll auch nachhaltig wirken. Erfahrungen aus Koblenz und Heilbronn haben gezeigt, dass der Effekt anhält, wenn eine Stadt als Reiseziel nach der Buga bekannter ist. Verhandlungen mit Reiseveranstaltern haben bereits begonnen. Auch die Stadt Mannheim selbst soll sich mit Veranstaltungen vor allem am Abend beteiligen und so profitieren.