Bundesfamilienministerin zu Besuch im Patrick-Henry-Village

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) besucht am Freitagnachmittag den Impfstützpunkt Rhein-Neckar im Patrick-Henry-Village in Heidelberg. Am Donnerstag ist dort mit den Impfungen für Kinder ab fünf Jahren begonnen worden. Begleitet wird sie von der Staatssekretärin im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration in Baden-Württemberg, Ute Leidig. Zusammen wollen sich die Politikerinnen vor Ort ein Bild über die Kinderimpfaktion im laufenden Betrieb machen. Der Rhein-Neckar-Kreis hat mit 75 Impfungen pro Tag in einer separaten Kinderimpfstraße in den beiden Impfstützpunkten im Patrick-Henry-Village und in Sinsheim begonnen. Ab der kommenden Woche werden Kinder immer montags und dienstags in Heidelberg und mittwochs und donnerstags in Sinsheim geimpft.