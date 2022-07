Pilotprojekt will Lebensraum für Insekten auf Friedhöfen schaffen

per Mail teilen

Auf Friedhöfen in Baden-Württemberg sollen künftig Bienen, Schmetterlinge und heimische Pflanzen neue Lebensräume finden. Das Pilotprojekt nennt sich "Insektenfreundlicher Friedhof". Unter anderem soll es auf dem Friedhof Handschuhsheim in Heidelberg erprobt werden. Von der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg wird es mit 145.000 Euro gefördert, der Eigenanteil des BUND beträgt knapp 100.000 Euro. Das Projekt soll im Frühjahr 2024 enden. Das langfristige Ziel ist den Angaben zufolge, dass Friedhofsverwaltungen in ganz Baden-Württemberg vorhandene Freiflächen ökologisch aufwerten, pflegen und dabei vermehrt heimische Pflanzen verwenden.