Das vergangene Wochenende war mit über 46.000 gezählten Eintritten das bisher besucherstärkste der Bundesgartenschau in Mannheim. Bei Sommerwetter gab es lange Wartezeiten.

Am Samstag haben 21.400 Menschen die Mannheimer Bundesgartenschau besucht, so die Verantwortlichen. Am Sonntag waren es auf den beiden Geländen Spinelli und Luisenpark 24.700 Menschen. Insgesamt gab es bisher 1,85 Millionen Besuche auf der Mannheimer BUGA seit ihrem Start (Stand 18. September), so eine Sprecherin.

Lange Wartezeiten an der BUGA-Seilbahn

Am Wochenende gab es vor allem an der BUGA-Seilbahn in Richtung Luisenpark lange Wartezeiten von bis zu einer Stunde - bei zum Teil prallem Sonnenschein. Die Seilbahn konnte die Besuchermassen nicht schnell genug aufnehmen. Die Verantwortlichen leiteten die wartenden Besucherinnen und Besucher über mehrere zusätzliche Kurven zu den Gondeln. So stauten sich die Warteschlangen nicht zu sehr ins BUGA-Gelände zurück.

An der Seilbahnstation auf dem Spinelli-Gelände mussten Besucherinnen und Besucher lange anstehen. SWR

Busse statt Seilbahn

Alternativ hatten Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, den Bus-Shuttle zwischen Spinelli-Gelände und Luisenpark zu nutzen. Diese Fahrt führt aber noch über den Parkplatz P20 und dauert 20 Minuten - also deutlich länger als mit der Seilbahn. Laut der BUGA-Verantwortlichen weist ein Schild auf diesen Busverkehr hin.

Die Bundesgartenschau in Mannheim endet am 8. Oktober. Bis dahin sind die Tageskarten für Erwachsene zu einem vergünstigten Eintrittspreis von 23 Euro erhältlich.