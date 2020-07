1.000 Tage vor der Eröffnung der Bundesgartenschau (BUGA) 2023 in Mannheim ist am Donnerstag das Konzept vorgestellt worden. Die frühere US-Kaserne Spinelli und der Luisenpark werden mit einer Seilbahn verbunden.

So sieht die Planung für die Seilbahnstation aus Northern Light

Mit der Seilbahn sollen Besucher in acht Minuten vom Luisenpark auf das BUGA- Gelände auf Spinelli kommen - beide sind Teil der Bundesgartenschau. Die BUGA 23 ist im Kern eine gärtnerische Ausstellung, soll aber keine reine Blumenschau sein, sondern ein Experimentierfeld mit den Schwerpunkten Klima, Umwelt, Energie und nachhaltige Nahrungsmittelsicherung, so die Veranstalter. Mit den Planungen liege man derzeit noch im Zeitrahmen.

Konzept erarbeitet Kreativagentur

Das Konzept der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim wird maßgeblich von einer niederländischen Kreativagentur erarbeitet. "Unser Ansatz, mit einer multidisziplinär arbeitenden Kreativagentur ein Konzept zu entwickeln, ist in der Geschichte der Bundesgartenschauen einzigartig", sagte BUGA-Geschäftsführer Michael Schnellbach am Donnerstag. In der Regel werde mit Landschaftsarchitekturbüros zusammengearbeitet. Im Südwesten ist die Agentur bekannt für die Heilbronner Experimenta, eine interaktive Technikausstellung für junge Menschen.

Eine Seilbahn verbindet 2023 den Klimapark auf dem Spinelli-Gelände mit dem Luisenpark BUGA 23/ Strauss

Mannheim richtet zum zweiten Mal Bundesgartenschau aus

Bundesgartenschauen finden in der Regel alle zwei Jahre statt. In Baden-Württemberg wurden laut Agrarministerium bisher fünf Bundesgartenschauen durchgeführt. Die Stadt Mannheim hat bereits Erfahrung mit einer solchen Veranstaltung: Sie hatte im Jahr 1975 die dritte Bundesgartenschau im Südwesten organisiert. Damals gab es zwar keine Seilbahn, aber eine Art Schwebebahn - den Aerobus - , die auf bis zu 20 Metern Höhe Mannheim durchquerte, wie dieser historische SWR-Fernsehbeitrag von damals zeigt: