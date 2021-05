Im Kulturausschuss des Mannheimer Gemeinderats sind am Mittwoch erste Projekte für das Kulturprogramm der Bundesgartenschau 2023 (Buga) in Mannheim vorgestellt worden. Geplant sind rund 5.000 Veranstaltungen. Auf dem ehemaligen Militärgelände Spinelli in Mannheim-Feudenheim soll es neben einer großen Bühne noch viele kleine Bühnen geben. Im Luisenpark ist außer der Seebühne eine weitere Bühne auf der Freizeitwiese geplant. Das Programm dort soll sich an Kinder und Jugendliche richten. Neben viel Musik mit Mannheim-Bezug soll vor allem die Mannheimer Kulturszene ins Programm eingebunden werden. Weitere Buga-Programm-Punkte: Ein inklusiver Erlebnispfad, inspiriert von Menschen mit Behinderung, Chor-Auftritte zum Thema Klima-Wende und eine Installation zusammen mit dem Mannheimer Nationaltheater, in der Politiker, Metzger und Tierschützer über die Zukunft des Schweins debattieren.